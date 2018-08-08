Украина договорилась с МВФ о выделении очередного кредитного транша. Деньги могут поступить в страну уже в сентябре 2018 года. Об этом пишет UBR.ua, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.

Принципиальную договоренность между Фондом и украинскими властями подтверждают также и источники ряда украинских СМИ. Хотя никакой конкретики не сообщают: нет информации ни о точной дате поступления, ни о сумме транша. Прежде руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий оценил теоретический возможный объем транша в диапазоне от $1 млрд до $1,9 млрд.

Следует отметить, что поступление средств Фонда крайне важно для сохранения международных валютных резервов Нацбанка. До конца года стране предстоит выплатить еще порядка $1,75 млрд иностранным кредиторам. Если долговые обязательства выполнять без ресурсной подпитки извне, объем резервов упадет ниже критической отметки - трех месяцев будущего импорта. А значит, Украина не сможет разместить евробонды.

"Если информация подтвердится, и МВФ все же перечислит нам ранее озвученные $1,9 млрд, острота сложившейся ситуации частично снимется. Хотя это не решит, например, проблем дефицита бюджета, а лишь поможет пройти без значительных потерь для резервов период крупных долговых выплат",- пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, транш не поможет спасти гривну от девальвации, а лишь смягчит и ограничит падение курса.

"При условии, что МВФ перечислит деньги, можно рассчитывать на курс порядка 30-31 грн/$ к концу года. Если ориентироваться на уровни межбанка в январе 2018 года, когда курс доходил до отметок 28,9 грн/$, девальвация не такая уж и значительная. Без денег МВФ конец года мы будем встречать, скорее всего на уровнях близких к 34 грн/$", — резюмировал Невмержицкий.

Между тем, невзирая на то, что договоренность между МВФ и Украиной подтверждают многие источники в финансовых кругах, официального подтверждения информации ни со стороны Нацбанка, ни со стороны МВФ нет.

Не исключено, что активно курсирующие по рынку слухи о выделении 5-го транша кредита распускают сами чиновники. Поскольку они помогают стабилизировать ситуацию на межбанковском валютном рынке.

Котировки гривна/доллар, которые после двухнедельного роста начали уверенно снижаться 7 августа, сегодня утром откатываются назад еще более стремительно. Только на открытии торгов гривна укрепилась на 2 копейки, а в течение следующих полутора часов прибавила еще 4 коп.

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