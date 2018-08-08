7 августа российский журналист Юрий Дудь опубликовал на своем youtube канале фильм о самом известном авторе и ведущем детских тв-программ 90-х Сергее Супоневе, который погиб в 2001 году. Он вел такие популярные передачи, как "Зов джунглей", "Звездный час" и "Марафон-15".

"Если вы росли в 90-е, нас воспитывал один и тот же человек", - сказал Юрий Дудь. "Страна" вспоминает, чем запомнился автор лучших детских программ, после гибели которого, по словам журналиста, "популярного детского телевидения в России, в общем, не стало".

"Сергей Супонев - друг всех детей"

Кроме интервью Юрий Дудь снимает фильмы об известных людях. Он уже выпустил фильмы об Алексее Балабанове и Сергее Бодрове.

В фильм "Сергей Супонев - друг всех детей" вошло интервью сестры телеведущего, популярной певицы Елены Перовой, стенд-ап комика Юлии Ахмедовой, которая принимала участие в передаче "Звездный час", когда была ребенком, телеведущего Леонида Якубовича и соавтора Сергея Супонева Александра Гольдбурта.

Елена Перова рассказала, что брата обожали дети и подростки, для них он был свой.

Также она рассказала об обстоятельствах смерти Кирилла Супонева - сына телеведущего от первого брака, который покончил с собой в 2013 году. Ему было 28 лет. Он повесился за день до концерта группы "Ромео должен умереть", где был барабанщиком.

Фото: кадр из фильма

По словам Елены Перовой, у Кирилла было два сложных периода в жизни - когда из семьи ушел отец и когда он погиб.

"Я думаю, что у него была подвижная нервная система, как у любого творческого человека. Просто кто-то находит силы совладать со своим мозгом, который является главным врагом человека", - рассказала Перова.

По ее словам, Кирилл пересматривал свою жизнь незадолго до самоубийства. Стал аскетом, выбросил все лишнее из дома, носил одни джинсы, одни шорты, майку и куртку.

В день смерти он собирался проехаться с мамой на машине. Поднялся в квартиру, а мать осталась ждать его внизу. Через 10-15 минут она начала звонить, а сын уже не брал трубку.

Как погиб Сергей Супонев

ЧП произошло 8 декабря возле деревни Едимоново Тверской области. Около полуночи на пустынном берегу Волги местные жители нашли тело телеведущего. Снегоход, на котором он катался по замерзшей реке, занесло и он врезался в мостки скрытой под снегом деревянной пристани. В Едимоново у него был загородный дом.

От грузчика до "Звездного часа"

Карьера на центральном телевидении для Супонева началась не с работы над программами, с начала он работал обычным грузчиком. Через три года он стал администратором музыкальных телепрограмм. А еще через три - оказался в детской редакции центрального телевидения.

Среди самых известных проектов Сергей Супонева - "До 16 и старше", для которой он готовил сюжеты, "Марафон 15", "Звездный час", "Зов джунглей", "Денди - новая реальность", "Эти забавные животные".

Знакомые вспоминают, что плотный от природы Супонев настолько ответственно относился к работе в кадре, что пил мочегонное за несколько дней до съемок, чтобы не "плыть" в кадре.

"Звездный час"

Передача проходила в виде интеллектуальной игры. Она проходила в три тура плюс финал. Участие в ней принимали шесть команд. Чаще всего в команду входил школьник и один из его родителей. Победитель получал Кубок и ценный приз. После этого выступала какая-нибудь поп-звезда.

Стенд-ап комик Юлия Ахмедова вспоминала, как принимала участие в 1997 году и после этого стала знаменитостью в новой школе.

После смерти Сергея Супонева передачу закрыли.

"Зов джунглей"

Передача выходила каждую субботу с 1993 по 1995 годы. а затем каждую среду с 1995 по 2002 год. На заставке звучала песня, слова которой написал Супонев и исполнял тоже он.

По правилам соревновались две команды по четыре человека - "хищники" и "травоядные". Они участвовали в конкурсах по типу "Веселые старты". Травоядные за победу получали банан, хищники - кость. Побеждали те, кто наберет больше очков. В первом выпуске играл сын телеведущего Кирилл.

Знакомые Сергея Супонева вспоминали, что у него был удивительный подход к детям, он не боялся разговаривать с ними, как со взрослыми, не боялся шутить. В результате на передачах было своя уникальная атмосфера и тысячи детей мечтали попасть в его программу.

Александр Гольдбурт вспоминал, что однажды его и Сергея Супонева милиция остановила за хулиганство, но когда они узнали знаменитого ведущего, то отпустили, а тот предложил пригласить сына милиционера в передачу.

Супонев на "Поле чудес"

Телеведущий Леонид Якубович рассказал, что был кумом Сергея Супонева. Однажды тот участвовал в передаче "Поле чудес" в роли собственного двойника.

По словам Якубовича, смерть Супонева на столько его "шандарахнула", что он перестал ходить на прощания.

"Мы не были друзьями, я не работал вместе с ним, но мы были хорошими, добрыми знакомыми – не более. Мы начали улыбаться, обниматься при встрече. Эти короткие моменты общения в результате привели к тому, что действительно я... Ну как лбом об стенку саданулся!" - вспоминает телеведущий.

Он добавил, что после смерти Супонева на телевидении перестали выходить настоящие детские передачи.