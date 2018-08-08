Лондонский футбольный клуб "Челси" осуществил трансфер вратаря Кепа Аррисабалаги из испанского "Атлетика". Он стал футболистом англичан за 80 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба "Атлетика", за который Кепа выступал.

Теперь это новый рекорд для вратаря. Трансфер бразильца Алиссона из "Ромы" в "Ливерпуль" за 62,5 млн евро продержался недолго. Третьим по стоимости трансфером голкипера является переход Буффона из "Пармы" в "Ювентус" в 2001 году за 52 млн евро.

Помимо этого, Кепа теперь еще и самый дорогой испанский футболист в истории. Он обошел Альваро Морату ("Челси", 65 миллионов), Фернандо Торреса ("Челси", 59 миллионов) и Гаиску Мендьету ("Лацио", 48 миллионов).

Кепа Аррисабалага является воспитанником "Атлетика" из Бильбао. С 2004 года он играл за разные молодежные команды баскского клуба. В 2017 году сыграл один матч за сборную Испании в товарищеском поединке против Коста-Рики.

Как сообщала "Страна", "Челси" заменил одного итальянского тренера на другого. Оклад Сарри в лондонском клубе составит около 6 миллионов евро за год.

Напомним, что Абрамович отказался продать любимый "Челси" самому богатому человеку Великобритании.