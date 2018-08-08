В Украине запретили ввоз российского учебника "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги". Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины. В частности, в учебнике М.А. Гацкевича "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги", который намеревалось ввезти в Украину ООО "Издательство "Арий", в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицируются другие исторические факты. Эксперты считают эти "исторические ошибки" проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора", - сказано в нем.

Также запрещен ввоз издания "Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем".В ней присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур.

На данный момент в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 63 издания.

Ранее "Страна" сообщала, что киевского предпринимателя оштрафовали на десятки тысяч за продажу книг из России.

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