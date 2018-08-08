На Закарпатье нашли повешенным экс-главу организации скаутов "Галицкая Русь" Кирилла Арбатова. Инцидент произошел еще 4 августа в селе Лазещина Раховского района. Об этом сообщает "112 Украина".

"40-летнего мужчину нашел повешенным его сосед, он вызвал правоохранителей. Известно, что тело сейчас на экспертизе", - говорится в сообщении. На данный момент полиция открыла уголовное производство по ст. 155 ("Самоубийство").

Фото: facebook.com

"Если следователи найдут другие причины, то статья может быть переквалифицирована. Известно, что в прошлом мужчина руководил организацией "Галицкая Русь", которая занималась восстановлением советских памятников и кладбищ времен Первой мировой войны. В последние годы мужчина отошел от этой деятельности", - говорится в сообщении.

Известно, что организация Арбатова отремонтировала могилы разведчика Николая Кузнецова и героя Советского Союза Александра Марченко, памятник "Скорбящая Родина-мать", памятник воинам, павшим в годы Первой мировой войны, братскую могилу советских танкистов - экипажа танка Т-34-76.

Ранее "Страна" писала о том, что в воинской части учебного центра "Десна" расследуют гибель солдата, который заступил в караул и застрелился.

Также мы сообщали, что в селе Одесской области мать четырех детей повесилась в сарае.