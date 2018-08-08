На контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) Майорское на Донбассе прострелили два надувных модуля пункта оказания помощи. Об этом сообщает ГСЧС.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня утром. На пункте пропуска обнаружили повреждения внешней стенки модулей пункта оказания помощи. "В палатке находились три сотрудника Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления, которые несут круглосуточное дежурство и шесть гражданских, один из них – ребенок", – говорится в сообщении.

Сообщается, что повреждение имело сквозной характер и предварительно – это пулевое отверстие. Сейчас повреждение устранено.

Напомним, в конце июля КПВВ Майорское посетил генсек ОБСЕ Томас Гремингер. Он пообщался гражданами, а также ознакомился с порядком проведения контрольных операций на линии соприкосновения.

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе КПП "Майорское" временно остановил работу.

Напомним также, что на КПП в зоне АТО скопилась очередь из сотен автомобилей.