В одной из больниц Киева врачи уже вторую неделю борются за жизнь молодого парня, который заразился инфекцией после нанесения татуировки. У него начали отказывать органы. Об этом сообщает "Народная Правда".

Медики не решаются давать прогнозы, однако надеются на то, что могут спасти беднягу. По словам врача, парень заразился сепсисом. Его состояние оценивается как тяжелое. На данный момент неизвестно, в каком тату салоне пострадавший делал набивку, также неизвестно, будут ли правоохранители возбуждать дело по данному факту.

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге завели дело врачей из-за смерти атошника в больнице. Близнюк умер в 16 больнице в ночь с 7 на 8 июля в Кривом Роге. По заявлениям бойца, в больнице ему отказали в бесплатном предоставлении медицинских препаратов, выдав только список лекарств, которые надо было купить за свой счет.

Напомним, что Украине грозит вспышка листериоза. Как распознать и вылечить болезнь.