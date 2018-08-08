В финал конкурса "Мисс Украина Вселенная" вышла 25-летняя модель Анна Дурицкая, которая в 2015 году стала свидетельницей убийства политика Бориса Немцова. Он этом пишет КП в Украине.

В своей анкете фигурантка громкого дела написала, что она родом из Белой Церкви. Дурицкая утверждает, что занимается благотворительностью - помогает школе-интернату в родном городе. Девушка описала себя как спокойную, доброжелательную и элегантную.

Кроме того, в анкете Дурицкая признается, что выиграть конкурс "Мисс Украина Вселенная" - это ее мечта. Также она ответила на вопрос "что такое любовь?": "Чувствовать, как сильно тебя любят, и любить в ответ - это значит понимать истинный смысл жизни, это и есть любовь", - написала в анкете модель.

Ранее "Страна" писала о том, что главная свидетельница гибели Немцова купила четыре квартиры в Киеве.

Также мы сообщали, что спутница Немцова приняла выстрелы за звуки петард.