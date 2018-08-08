Известный украинский продюсер и композитор Константину Меладзе не сможет въехать в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с паспортом. Об этом 24 каналу сообщил источник в Государственной миграционной службе Украины.

Вечером 6 августа украинский композитор и продюсер Константин Меладзе был задержан венгерскими пограничниками на выезде из Закарпатской области и на въезде в Венгрию. В частности, композитор пытался переехать границу через пункт пропуска "Лужники – Берегшурань". Там, его завернули венгерские пограничники. Они забрали у Меладзе загранпаспорт по подозрению в подделке штампов в нем.

Теперь Константину Меладзе запретили въезд в страны ЕС до 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Вера Брежнева лаконично поздравила Меладзе с днем рождения.

Также мы писали о том, что Вера Брежнева впервые выложила совместное фото с Константином Меладзе.