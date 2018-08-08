Евгений Петросян и Елена Степаненко попросили не превращать их частную жизнь во всероссийский скандал. Так супруги впервые прокомментировали информацию о своем возможном расставании. О дальнейших планах на жизнь артисты рассказали в беседе с прессой, передает Лента.ру.

Степаненко рассказала, что не видит ничего страшного в разводе и разделе имущества. Петросян в свою очередь заявил, что надеется сохранить дружеские и рабочие отношения с нынешней супругой даже после бракоразводного процесса.

"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Ну это житейское дело, ну что, ну так случилось. Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет", - пояснила свою точку зрения юмористка.

"Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что творческое взаимодействие многолетнее надо сохранить как художественную ценность какую-то", - в свою очередь отметил юморист.

О разводе Петросяна и Степаненко стало известно в начале августа. Юмористка подала против мужа иск, потребовав у него около 80 процентов совместно нажитого имущества. Петросян подал встречный иск, в котором попросил суд оставить ему половину собственности.

7 августа имущество супругов арестовали, чтобы артисты не смогли ничего продать до окончания судебных разбирательств.

Видео: youtube.com/Время улыбнуться

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