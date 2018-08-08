На месте гибели срочника в учебном центре "Десна" под Черниговом нашли предсмертную записку, в которой говорится о добровольном намерении уйти из жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Тело солдата-срочника с огнестрельным ранением головы обнаружили 7 августа около 20:50 на месте, где он нес караульную службу. Военнослужащему был 21 год.

По факту гибели военнослужащего-срочника открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, "Умышленное убийство". Военная прокуратура Деснянского гарнизона Центрального региона Украины осуществляет процессуальное руководство в этом уголовном производстве.

Досудебное расследование проводят следователи Черниговской области. Сейчас устанавливают обстоятельства трагедии.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Ранее "Страна" сообщала, что на полигоне под Черниговом покончил с собой резервист, который вчера прибыл на учения.

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