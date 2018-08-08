В законопроекте Конгресса США о новых санкциях против России, от президента Дональда Трампа потребовали свести в единую систему все уже введенные ранее антироссийские меры, а также ввести запрет на долларовые расчеты для российских госбанков. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

В частности, от Трампа требуют свести в единую систему все антироссийские законы от CAATSA до "акта Магнитского", создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы Владимира Путина и даже решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма".

Законопроект также предусматривает механизм, призванный помешать Дональду Трампу вывести США из НАТО. В частности, сенаторы предложили запретить финансирование попыток "любого представителя правительства США" вывести страну из НАТО: хотя выход из организации документом не исключается, принятие решения возможно только в случае, если за него проголосуют две трети членов Сената.

В экономической части проекта наиболее важное требование запрета на операции в США (и замораживания активов) семи российских банковских структур, которые уже находятся в санкционный режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка и Промсвязьбанка. На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Законопроект "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" официально еще не опубликован на сайте Конгресса. Там говорится, что на это может потребоваться еще несколько дней.

Как сообщала "Страна", ФБР задержало еще четверых граждан России по обвинению в отмывании $4,5 миллиона. Наибольшее число фигурантов, 7 человек, - из России. ФБР поначалу удалось взять под стражу только троих из них, а четверо россиян из Лос-Анджелеса были объявлены в розыск.

Отметим, что Twitter забанил пожилую американку, которая писала твиты в поддержку Трампа.