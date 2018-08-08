Филиал "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" 19 июня заключил соглашение с предпринимателем Русановым Романом Николаевичем об услугах в сфере глобальной социальной сети Facebook на 740 тысяч грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

До конца года нанятый специалист будет наполнять официальную страницу Укрзализныци в Facebook за 653 тысяч грн. Еще 87 тыс грн исполнитель разово получит, если количество подписчиков страницы вырастет с 28 тысяч до 78 тысяч, а услуги будут предоставлены без нарушений сроков, качественно и полностью.

В общем поддержка с вознаграждением обойдется в среднем в 117 тысяч грн в месяц. Услуги будут предоставлять по адресу офиса Укрзализныци в Киеве по ул. Тверской, 5.

Зарегистрированный в феврале предприниматель Роман Русанов впервые получил государственный подряд. Он владеет ООО "Два штриха", а также ООО "Екотехноинвест" и ОК "Газэнергосервис".

Ранее "Страна" писала о том, что глава Укрзализныци остановил закупку значков "Почетный железнодорожник" у России.

Также мы сообщали, что Укрзализныця до 2021 года повысит тарифы на проезд в 2,2 раза.