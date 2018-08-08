В ближайшие двое суток Украине будет преобладать сухая, теплая погода, ожидается до +30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Сухая воздушная масса над Украиной, по ее данным вызвана антициклоном Йоханнес (Johannes). "Ясно, солнечно, белые облачка, сухой воздух.Температура воздуха также пока замечательная, +24+28 градусов, на Закарпатье +28+32 градуса, на Юге Украины и в восточных областях +26+30 градусов. То есть, сильной жары нет", - отмечает Диденко.

В Киеве завтра, 9-го августа ожидается сухая теплая погода. В течение дня около +28 градусов.

По прогнозу Диденко, в Украине с ближайшего понедельника предусматривается усиление жары.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту антициклона, который завис над территорией Украины.

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