В Одессе мужчина с помощью гранаты пытался убить свою бывшую супругу, которая работает в полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы одесской полиции.

В сообщении говорится, что в полицию обратилась работница одного из областных отделов полиции. В своем заявлении женщина сообщила, что в течение длительного времени бывший муж преследует ее, угрожая расправой ей, ее семье и детям.

Отрабатывая полученную информацию, полицейские выяснили, что мужчина вынашивает намерение перейти от словесных угроз к реальным действиям.

Узнав, что женщина собирается по делам в Одессу, он решил взорвать ее с помощью гранаты в городе. Для своего злодеяния он выбрал людное место возле железнодорожного вокзала и заведений общественного питания. Попытку убийства предотвратили правоохранители. Злоумышленника задержали с гранатой и изъяли взрывоопасный предмет.

Фото: od.npu.gov.ua

По данному факту начато уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства еще и по статьям 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 14 (подготовка к преступлению) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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