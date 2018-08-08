В выборы президента США 2016 года, кроме России, могли вмешиваться и другие. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Об этом сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

"Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но Россия безусловно, пытались повлиять на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс", - заявил Мэттис.

Он также подчеркнул готовность помочь правоохранительным органам защитить следующие выборы в США от любого вмешательства.

Как сообщала "Страна", глава Пентагона Мэттис впервые за три года готов встретиться с Шойгу. Министры обороны двух стран не общались с 2015 года.

Ранее глава Пентагона предложил сбавить санкционные обороты в отношении России.