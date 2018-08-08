На суде по делу экс-руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта выяснилось, что Манафорт помогал украинскому президенту Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года. У Порошенко факт сотрудничества опровергли.

О том, что Маанафорт помогал Порошенко заявил бывший партнер Манафорта Рик Гейтс, сообщает телеканал NBC. По его словам, последний раз они с Манафортом работали в Украине перед парламентскими выборами в октябре 2014 года.

"Гейтс отметил, что последний раз они с Манафортом работали в Украине над кампанией "Оппозиционного блока" перед парламентскими выборами в октябре. Компания также ассистировала Петра Порошенко", - сообщает NBC.

При этом Гейтс рассказал, что они не получили полного гонорара за свои услуги.

В то же время, стратег президента Петра Порошенко, народный депутат Игорь Грынив подтвердил, что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества, но понимания стороны не нашли, пишет Украинская правда.

"Манафорт пробовал предложить свои услуги и свою стратегию для кампании Порошенко. Я встречался с ним тогда (в 2014 году - Прим. Ред.) и выслушал его стратегию, но на этих трех часах разговор с ним закончился", - рассказал он.

Он предположил, что информация о сотрудничестве с другими украинскими политиками, кроме экс-президента Виктора Януковича, это линия защиты адвокатов Манафорта на суде, чтобы американца восприняли не только как стратега беглеца-Януковича, а как политтехнолога, способного работать с представителями разных фракций.

Ранее "Страна" сообщала, что судья по делу Манафорта запретил прокурорам называть богатых украинцев олигархами.

Также мы писали, что свидетель сообщил, как Манафорт и Гейтс искали стратегов для Петра Порошенко.