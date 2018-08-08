В Ровенской области 7 августа около 21:30 на 141 километре автодороги "Ровно-Городище-Староконстантинов" у села Александрия водитель автомобиля Audi Q7 с еврономерами сбил насмерть велосипедиста. Автомобиль был обнаруен в поле в трехстах метрах от места ДТП, сообщает телеканал "UA Ровно".

По словам супруги погибшего, ее 58-летний муж возвращался с работы на велосипеде.

Фото: facebook.com

Как выяснилось позже, за рулем Audi Q7 был депутат Сарненского райсовета 35-летний Петр Зембицкий. Эту информацию подтвердил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк.

Также в полиции подтвердили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал содержание 1,27 промилле алкоголя в его организме.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело. Водителя не задерживали. Александр Панасюк сообщил, что назначены экспертизы, которые проведут первую очередь. По их результатам примут решение объявлять ли депутату подозрение. Сделать это можно будет по согласованию с прокурором области из-за депутатского статуса водителя.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве, перебегавший дорогу пешеход спровоцировал крупное ДТП. Четыре машины разбиты.

Также мы сообщали, что в Житомирской области водитель ночью сбил насмерть велосипедиста и попробовал спрятаться.