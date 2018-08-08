В ночь со вторника на среду, 8 августа, в Киеве грабители обнесли магазин элитных меховых изделий, расположенный в Киеве на улице Саксаганского недалеко от Республиканского стадиона. Об этом "Стране" рассказали источники в Нацполиции.

По данным источника, житель соседнего дома около 5:00 услышал звон бьющегося стекла, выглянул в окно и увидел как четверо неизвестных в масках разбили стеклянную дверь и проникли в бутик, где продают шубы и меха. Через несколько минут они выскочили с охапками шуб, заскочили в припаркованный рядом автомобиль темного цвета и скрылись в направлении улицы Горького. Свидетель сразу же сообщил об увиденном в полицию, но номерных знаков не рассмотрел.

Задержать "меховых" налетчиков сразу не удалось. Пока в магазине подсчитывают убытки, полиция пытается с помощью камер видеонаблюдения установить хозяина машины и выйти на преступников.

Заведено уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины "Кража" с проникновением группой лиц.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве иностранец пытался сбежать в краденных ботинках из бутика.

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