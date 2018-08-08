В среду, 8 августа, журналист Руслан Смещук со ссылкой на адвокатов экс-регионала Александра Ефремова сообщил об убийстве бывшего депутата от Партии Регионов Олега Царева. Позднее ее опроверг сам журналист. Также с опровержением выступил и политик.

В своем твиттер-аккаунте Царев написал: "Забавно. Только что мне позвонили из телеканала 1+1 и попросили подтвердить или опровергнуть информацию о моей смерти".

Олег Царев - предприниматель, бывший украинский политик. На данный момент он проживает в Российской Федерации. В Украине Генпрокуратура обвиняет в госизмене. Он находится во всеукраинском уголовном розыске.

Фото: twitter.com/OlegTsarov

Фото: facebook.com/seatelve

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