Киевское Динамо упустило победу на последних секундах в первом матче третьего квалифайна Лиги чемпионов против пражской Славии. Главный тренер пражан Йиндрших Трпишовски на послематчевой пресс-конференции рассказал о том, что в Киев (на ответную встречу) его команда поедет с задачей - минимум забить мяч.

Об этом передает Футбол 24 со ссылкой на сайт чешского клуба.

"В общем, у меня неоднозначные ощущения после матча. Если бы мы не забили, я бы оценил игру негативно. Мы сыграли хорошо, за исключением первых 20 минут. В конце поединка преимущество было на нашей стороне, мы постоянно давили на соперника. Было создано немало моментов у ворот Динамо, однако курьезный гол пропустили именно мы.

У Динамо было всего два момента за весь матч и один из них они реализовали. Пропущенный гол? Это наша грубая ошибка. Команда просто остановилась в момент, когда нужно было продолжать защищаться. Мы имели больше моментов, но забили лишь один мяч. Нам нужно было сыграть более компактно против Динамо. Итоговый результат больше устраивает киевлян.

Нас удивило появление на поле Дениса Гармаша. Мы ожидали увидеть Владимира Шепелева.

Мы не будем отсиживаться в обороне в Киеве. Нам обязательно нужен гол в ответном матче. Все будет зависеть от того, как закончится первый тайм киевского матча. Нужно продемонстрировать интенсивность в атаке и тогда мы сможем достичь положительного результата", - заявил Трпишовски официальный сайт Славии.

Ранее "Страна" сообщала, что Хацкевич рассказал, как игроков в Праге кусали осы и почему Динамо упустило победу.





