Интернет-газета "Страна", как и обещала ранее, подала в суд на нардепа от "Народного фронта", советника главы МВД Антона Геращенко.

Соответствующий иск с требованием опровержения недостоверной информации подан нашим изданием сегодня в Печерский районный суд Киева.

Напомним, что 8 июля Геращенко в эфире телеканала "Прямой" заявил, что "Страна", как он выразился, "руководствуется темниками из РФ". После чего "Страна" и заявила о намерении добиваться опровержения этой лжи в судебном порядке.

Видео: facebook.com

Напомним, что в феврале журналист Стогний выиграл суд против Геращенко за публичную дискредитацию.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-супруга нардепа Антона Геращенко дала показания против бывшего мужа по делу Кернеса.

Также бывшая супруга рассказала, как он продал на металлолом колесо обозрения.