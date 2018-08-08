Оболонский суд Киева начал допрос следователя СБУ Николая Грабика, которого обвиняют в незаконном привлечении к уголовной ответственности Юлии Тимошенко. Об этом сообщает "Судебный репортер".

7 августа обвиняемый дал свободные показания, а также его допросил прокурор. На следующем заседании в сентябре вопросы будет задавать представитель потерпевшей Тимошенко, а также его собственные адвокаты.

Известно, что Николай Грабик работает в органах СБУ с 1997 года. 20 января 2012 он как начальник следственного отдела УСБУ в Харьковской области вынес постановление о привлечении Тимошенко к уголовной ответственности. Перед этим 11 октября 2011 Тимошенко уже была осуждена на 7 лет за превышение власти и служебных полномочий в должности премьер-министра при подписании газовых договоров с Россией.

28 февраля 2014 после побега президента Виктора Януковича Киевский районный суд Харькова закрыл "дело ЕЭСУ" в связи с отказом прокурора от обвинения за отсутствием состава преступления. "Газовое дело" Юлии Тимошенко также затем было закрыто Верховным судом.

Дело против следователя Грабика зарегистрировано 14 марта 2014. Сегодня он не признает свою вину.

В обвинительном акте относительно Грабика говорится об искусственном создании доказательств обвинения, а именно неправильное толкование фактов и событий, когда следователь в постановлении о привлечении к уголовной ответственности умышленно указал, что Тимошенко была должностным лицом, президентом ПФК "ЕЭСУ", которое имеет полномочия на указания сотрудникам по формированию и подаче в налоговые органы деклараций по налогу на добавленную стоимость. После избрания народным депутатом в 1997 Тимошенко фактически продолжала выполнять функции президента компании.

В материалах дела отсутствовали протоколы допросов работников "ЕЭСУ", которым Тимошено давала указания. Также Грабику инкриминировали, что он не удовлетворил ходатайство защиты Тимошенко и не включил в обвинительное заключение этих лиц (Тимошенко Г., Сокольченко, Болюра, Шаго) в качестве свидетелей, подлежащих вызову в судебное заседание.

Следователь утверждает, что действовал на основании внутреннего убеждения и системного анализа материалов дела. По его словам, доказательства по делу были убедительными и обсуждались на совещаниях в Генеральной прокуратуре. "Давления, указаний - не было", - убеждает следователь.

В обвинительном заключении говорилось, что в 1996-1997 гг. Юлия Тимошенко, будучи президентом "ЕЭСУ", спланировала и организовала преступную финансовую схему, которая основывалась на имитации денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный Тимошенко "Пивденкомбанк". Компания "ЕЭСУ" вроде поставляла металлопродукцию предприятиям-нерезидентам в связи с уступкой корпорацией этим компаниям права требования к своим должникам. Согласно документам, на валютный счет "ЕЭСУ" поступило $ 181,5 млн, но, по данным следствия, фактически поставки не происходили, деньги не перечислялись, а документы по контрактам использовались для бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Всего, по версии следствия, "ЕЭСУ" удалось незаконно получить 14 млн грн возмещения. Реальные деньги, полученные "ЕЭСУ" от потребителей газа в Украине, были перечислены на счета оффшорных компаний "Сомоли", "Корлан" и "Юнайтед" - всего на $ 2,27 млрд. В дальнейшем Тимошенко, используя связи с премьер министром Лазаренко, попыталась перевести долги "ЕЭСУ" на госбюджет Украины.

Следователь Грабик занимался эпизодом с возмещением НДС по операциям с оффшорными компаниями.

"Думаю, что дело против меня имеет исключительно целью реабилитацию Тимошенко Юлии Владимировны, что необходимо ей как политику", - заявил он.

Обвиняемый считает, что доказательств против Тимошенко было достаточно и ссылался на показания свидетелей, данные экспертиз и ответы в рамках международно-правовой помощи.

В 1996-1998 Тимошенко получила на банковскую карточку около $ 1 млн. Грабик сообщил, что фактическое выполнение Тимошенко в 1997 году после избрания нардепом функций президента "ЕЭСУ" подтвердила ряд свидетелей.

"Тимошенко даже не пыталась давать какие-либо показания на досудебном расследовании", - утверждает Грабик.

В 2007 году бухгалтер "ЕЭСУ" Антонина Болюра и председатель правления Евгений Шаго стали нардепами от БЮТ. По мнению следователя, так Тимошенко пыталась обезопасить их от уголовного преследования. Отказывая защите в ходатайстве о допросе ряда менеджеров "ЕЭСУ" (Тимошенко Г., Сокольченко, Болюра, Шаго), Грабик считал, что этим лицам нельзя доверять. Вместе с тем, он подчеркнул, что ходатайство защиты хранились в материалах дела переданного в суд и их можно было вызвать для допроса в судебном заседании.

Сама же Тимошенко, как уверяет Грабик, на стадии досудебного следствия не давала показаний и затягивала ознакомление с делом.

В то же время обвиняемый сообщил о нарушениях при расследовании уже его собственного дела, в частности неисполнение решения суда о проведении следственных действий.

"Выписка меня больного из больницы с неснятыми швами после удаления аппендицита", - посетовал Грабик.

Прокурор Брага: Установлено, где и при каких обстоятельствах Тимошенко дала указания подать налоговые декларации для возмещения НДС?

Грабик: Тимошенко Ю.В. организовала незаконную схему возмещения НДС ... Тимошенко Г., Болюра, Сокольченко, Шаго являются соисполнителями данных преступлений. Ни один из них на досудебном расследовании не сказал о том, что они выполняли указания Тимошенко. Но организовала Тимошенко, они только выполняли ...

Прокурор: В постановлении о привлечении Тимошенко к уголовной ответственности речь идет о неустановленных лицах. Что эти неустановленные лица совершили вместе с Тимошенко?

Грабик: Уголовное дело в отношении других лиц расследовалось Генпрокуратурой ... В отношении Тимошенко, указанных четырех исполнителей и других лиц, как неустановленных... В частности, лица, которые подделывали документы. По Тимошенко Г. и Болюре А. дело было рассмотрено Высшим специализированным судом. Что касается Шабо, Сокольченко и других неустановленных лиц, если не ошибаюсь, они находились в производстве Сергея Владимировича Горбатюк.

Прокурор: В постановлении о привлечении Тимошенко к уголовной ответственности Вы указываете, что она организовала преступную схему имитации пересчета денежных средств. Или предъявляли обвинения Тимошенко за имитацию? .. или кому-нибудь?

Грабик: ... Относительно Тимошенко и других лиц, в дальнейшем они были закрыты. 17 января 2012 уголовное дело в части предъявленного обвинения было закрыто в связи с декриминализацией этой статьи Верховной Радой ... Относительно имитации и подделки - расследовалось ГПУ. В рамках выделенного мне дела не расследовались эти эпизоды. У меня отсутствовали документы или другие данные, лица, совершившие подлог, им было известно об использовании в дальнейшем этих документов для возмещения НДС ... Назначение на должности. Есть главный бухгалтер. В функции директора входит подписание тех или иных договоров. Генеральный директор назначен из семьи Тимошенко. Генеральный директор подписывает представленные главным бухгалтером документы на возмещение НДС. Каждый из этих лиц знал, что возмещение НДС - это сумма, на которую они не имеют права ... Знали, что никаких безналичных экспортно-импортных отношений не было. Никаких поставок металлопродукции на предприятия не шло. Вся металлопродукция шла в Российскую Федерацию на погашение задолженности "ЕЭСУ" перед "Нафтогазом" ... Была схема - закрыть вопрос перед Россией, товаром, бартером. Включить Украине газ. России - неликвидный товар, который россияне признают ... за взятки. И здесь же ниоткуда появлялись денежные средства ... Показания Решетки (председателя правления "Пивденкомбанке" - ред.) - это реальная пирамида, каждый кирпич которой подтверждает ... Выводы экспертиз, проверок. Сторона обвинения полагает, что был один человек ?! Решетка, который дал показания, а потом орган досудебного расследования ?! Все пытались скомпоновать, всех склоняли к даче заведомо ложных показаний ?! Все экспертизы, показали непрохождение того или иного документа ... Вы думаете, это все поддельное?! Думаю, что нет ... Если взять показания Тимошенко Г.А., Шаго, Сокольченко, Болюры - их показания не подтверждаются ничем! Их показания полностью опровергаются теми материалами, которые есть.

Прокурор: Есть показания бухгалтеров "ЕЭСУ". Кем предназначались, с кем контактировали, кому подчинялись. Все на Тимошенко Геннадия Афанасьевича (тесть Тимошенко - ред.) ....

Грабик: Я прекрасно это понимаю. Мы их допрашивали, потом они стали обвиняемыми. Поэтому уделять ... их показаниям у меня нет ни одного ... они не подтверждаются ... Фалькович (бывший сотрудник "ЕЭСУ" - ред.) Находится на территории иностранного государства. По сегодняшний день проживает в государстве Израиль. Мною давались поручения об установлении его местонахождения.

Прокурор: Какими доказательствами подтверждается ... что на совещании "Пивденкомбанке" обсуждалось возмещения НДС при Тимошенко. Чем подтверждается, что Тимошенко вообще была осведомлена об обстоятельствах подачи документов о возмещении НДС?

Грабик: Письменных доказательств, что Тимошенко давала указания, конечно, нет. Указания о незаконной деятельности письменно не предоставляют ... Для этого этого было достаточно устного указания. Для этого и вводится такая схема.

Прокурор: Установлено, что Тимошенко получила какую-то выгоду?

Грабик: Денежные средства от деятельности "ЕЭСУ" в дальнейшем через "Сомали" (кипрская компания) поступали на карточки Тимошенко ...

Прокурор: у Тимошенко был контрольный пакет акций предприятий?

Грабик: Нет, контрольного не было ...

Прокурор: Верно, что она не могла осуществлять руководство, а только с согласия других учредителей?

Грабик: Учитывая, что соучредителем был ее муж, второй - это тесть, а также бизнес-партнер ... Учитывая показания, что Александр Тимошенко никак не влиял на финансово-хозяйственную деятельность компании.

Прокурор: Чем подтвердите, что Гравец (бизнес-партнер) и муж Тимошенко вообще никак не влияли?

Грабик: Показаниями свидетелей.

Прокурор: А Вы учли показания Гравца, он также получал значительный доход?

Грабик: Конечно, учел.

Прокурор: Тимошенко не была самостоятельным контроллером "Пивденкомбанке", она не могла самостоятельно принимать решения ...

Грабик: Право подписи. На определенном этапе, как сказал Фалькович, они не нашли общего мнения по поводу горно-обогатительному комбината, они отстранили его от управления, от принятия каких-либо решений. Показаниями по делу ... Можно сказать, что это решение принималось Тимошенко. Свидетели говорили, что Тимошенко участвовала в управлении. Никто другой не мог обеспечить решение.

Допрос продолжится 4 сентября.

Напомним, ранее "Страна" ответила на пять главных вопросов и ответов о предвыборной кампании Тимошенко.