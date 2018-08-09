9 августа исполняется 80 лет Леониду Кучме - единственному президенту Украины, которого избирали два срока подряд.

При Кучме сформировалась та архитектура власти и бизнеса в Украине, которая почти не претерпела изменений и по сей день - несмотря на два Майдана, потерю Крыма и войну на Донбассе.

Несомненным достоинством периода президентства Кучмы стала экономическая стабилизация Украины, высокая степень плюрализма и политика многовекторности, которая долгое время позволяла избежать серьезных конфликтов на международной арене. А отход от нее почти мгновенно привел страну к войне.

"Страна" вспоминает самые яркие события, цитаты и интересные факты из жизни экс-президента Украины.

Кучма до того, как стал президентом

Леонид Кучма родился в селе Чайкино Черниговской области в 1938 году. Там находится единственная в мире улица Леонида Кучмы. А на въезде стоит камень с надписью "Чайкино - родина президента Украины Леонида Кучмы".

Фото: photoukraine.com

Его мать работала в колхозе, отец был лесником. В 41-м отца призвали на фронт, где он погиб и до 1996 года считался пропавшим без вести. Место его захоронения обнаружили в Новгородской области России.

В 2007 году Кучма с семьей приехал в воинскую часть в поселке Hовоселицы, где в братской могиле захоронен его отец. Тогда экс-президент заявил, что "к сожалению, в Киеве празднование Дня Победы сейчас не идет ни в какое сравнение с тем, как этот праздник отмечается в России".

В школе Кучма любил точные науки, много читал. В своей книге "Украина - не Россия" он вспоминал, что в 14 лет смерть Иосифа Сталина для него стала очень большой трагедией и он "не знал, как жить дальше".

Его брат Александр стал шахтером, сестра Вера - машинистом шахтного локомотива. А сам он после школы отправился в Днепропетровск получать высшее образование. Леонид Кучма вспоминал, что ни разу не выбирался даже в райцентр, поэтому поначалу большой город ошеломил его и он боялся заходить в трамваи.

В Днепропетровске он поступил на физтех, где готовили специалистов для ракетно-космической отрасли.

Фото: Леонид Кучма в молодости/google.com.ua

Учился он на "отлично", побывал на целине.

После университета получил распределение в крупнейшее в мире ракетостроительное предприятие "Южный машиностроительный завод". Там Кучма познакомился с будущей женой Людмилой, которая была приемной дочкой заместителя главного инженера. И карьера молодого инженера пошла вверх.

Через шесть лет он уже руководил испытаниями на космодромах "Байконур" и "Плесецк", стал членом ЦК КПУ, а с 1986 по 1992 год возглавлял "Южмаш".

С 1990-го года Кучму избрали народным депутатом, в 92-м он стал премьер-министром Украины, с 93-го руководил Союзом промышленников.

Архитектор олигархической системы

В 1994 году Леонид Кучма стал президентом Украины. А в 1999 году его переизбрали на второй срок.

Фото: Инаугурация Леонида Кучмы/google.com.ua

Президентство Кучмы оказалось противоречивым и двойственным. Начинал Леонид Данилович как "красный директор" - так называли руководителей крупных еще советских предприятий. Они ассоциировались у населения с возвращением старых порядков, на смену которым в 90-х пришли бесправие, криминалитет и нищета.

И Кучма, баллотируясь на пост главы державы, пытался отвечать этим ожиданиям. Более того, одним из пунктов его предвыборной программы было укрепление статуса русского языка и укрепление связей с Россией.

В какой-то мере он выполнил эти обещания: русский язык позже был вписан отдельной строчкой в Конституцию, которую приняли с подачи Кучмы, а с Москвой был подписан Большой договор о дружбе и сотрудничестве, не денонсированный Украиной по сей день.

С другой - Кучма явно заигрывал с Западом и поэтому не стал делать русский язык ни государственным, ни даже официальным. Да и надежды на его "красный" бэкграунд в целом оказались напрасными - Леонид Данилович начал ударными темпами строить олигархический капитализм, взяв за образец российский опыт.

Именно при Кучме сформировались все финансово-промышленные группы, которые контролируют Украину и по сей день. Они окончательно оформились во время Большой приватизации, которую провел второй президент Украины.

С одной стороны, это позволило создать крупный национальный капитал, который, пройдя бурный этап своего рождения, постепенно начал возвращать к жизни промышленный потенциал государства, инвестировать в развитие экономики, создавать рабочие места (благодаря чему до 2014 года Украина смогла избежать тотальной деиндустриализации, которая произошла во многих странах Восточной Европы).

С другой стороны, стремясь обезопасить себя от конкуренции с более мощными российскими и западными ФПГ, олигархи возвели мощные коррупционные барьеры, установив тесную смычку с властью, используя ее для минимизации налогов и максимизации прибыли.

Поэтому, когда сейчас западные партнеры сетуют на коррупцию и на то, как много еще Украине нужно сделать, чтобы стать "нормальной европейской страной", они имеют в виду именно наличие проблемы в лице крупного национального капитала, который не хочет пускать глобальных конкурентов на свое охотничье поле и живет по принципу "Техас должны грабить техасцы".

Экономические итоги президентства

Кучма сумел за первые два года президентства навести в стране относительный порядок. В 1996 году была введена национальная валюта - гривня. В начале она стоила 1,7 к доллару, в конце второго срока Кучмы в 2004 году - 5,3 грн за доллар, обесценившись втрое за восемь лет (для сравнения - на столько же нацвалюта подешевела всего за один год, с февраля 2014 по февраль 2015).

Впрочем, такая ситуация была скорее рукотворной: к 2004 году резко вырос спрос на украинский сырьевой экспорт, и слабая гривня позволяла экспортерам (которых в основном представляли заботливо выращенные Кучмой олигархи) отлично зарабатывать.

Главной философией крупного бизнеса в Украине была уже упомянутая многовекторность. Благодаря хорошим отношениям Кучмы с Россией, украинские предприятия получали дешевый газ. А хорошие отношения с Западом позволяли сбывать сырье на мировых рынках, выводить капитал за границу и обзаводиться там собственностью.

Именно Кучма в своей время подписал долгосрочный контракт с Москвой по цене $50 за 1000 кубометров природного газа (расторгнутый после победы первого Майдана).

От олигархов кое-что перепадало и населению: за время президентства Кучмы средняя зарплата выросла почти втрое - хотя, конечно, Украина все равно оставалась одной из беднейших стран Европы. Структурных реформ в промышленности и на инфраструктуре не проводилось, а рост был обеспечен во многом позитивной конъюнтурой на мировых рынках и загрузкой свободных мощностей в промышленности, доставшейся в наследство от советской власти.

Международная политика

В самом начале президентства Кучмы Украина подписала так называемый Будапештский меморандум - о статусе безъядерной державы в обмен на гарантии безопасности. Сегодня, во время конфликта на Донбассе, оказалось, что этот меморандум - пустая бумага, и все попытки апеллировать к государствам-подписантам закончились ничем.

Кучма, видимо, понимал всю декларативность этого документа. И пытался полюбовно договариваться со всеми. С Россией, как уже упоминалось, был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве, с НАТО - Хартия об особом сотрудничестве. Во время президентства Кучмы СНБО определил, что вступление в НАТО - стратегическая цель для страны. Чуть позже был дан старт переговорам о вступлении в Таможенный союз с Россией.

Как видим, маятник Кучмы качался то на Запад, то на Восток. В довершение Кучма стал одним из инициаторов создания "альтернативы СНГ" - организации ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова). Сегодня эта инициатива похоронена.

Хоть Кучма и поощрял действия, направленные на укрепление сотрудничества с Россией, но в 2003 году занял жесткую позицию во время конфликта вокруг косы Тузла. Тогда российская сторона попыталась соорудить дамбу, соединяющую территорию РФ с украинской территорией. Украина начала демонстративное сооружение оборонительных укреплений на косе и Россия прекратила работы.

В результате Кучма и Путин подписали "Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", завершив дело миром.

Впрочем, есть основания утверждать, что в конце концов Кучма принял прозападный вектор. Он позволил победить на выборах 2004 года Виктору Ющенко, который стал президентом вследствие "третьего тура" выборов. Хотя мог вполне, будучи президентом, утвердить победу Виктора Януковича, которую зафиксировал ЦИК.

В итоге Кучма ушел из политики, не преследуемый ни в Украине, ни на Западе, ни в России. И даже дело об убийстве Георгия Гонгадзе, в котором Кучму обвиняли политические оппоненты, так и не задело по итогу второго президента Украины.

Самые громкие скандалы

Кассетный скандал - пленки Мельниченко

В 2000 году лидер Социалистической партии Александр Мороз представил аудиозаписи экс-майора госохраны Николая Мельниченко, сделанные в кабинете президента. Леонида Кучму обвинили в заказе убийства журналиста Георгия Гонгадзе, который ставил неудобные вопросы президенту в телеэфире.

После этого в стране началась акция "Украина без Кучмы", которую силовым путем прекратили в 2001 году.

Фото: Будущий генпрокурор Украины Юрий Луценко на акции "Украина без Кучмы"/google.com.ua

В 2011 году генпрокуратура по этому поводу возбудила дело в отношении бывшего президента. Однако Конституционный суд пришел к выводу, что обвинения, выдвинутые на основании данных, полученных незаконным путем, также незаконны. После этого Печерский суд Киева отменил постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела.

Кольчужный скандал

В 2001 году США обвинили Украину в незаконной продаже оружия и радиолокационных систем "Кольчуга" Ираку. Информация об этом всплыла в пленках Мельниченко. Украина заявила, что не продавала оружие или технику в Ирак. А Леонид Кучма назвал обвинения "чушью собачьей". Не смотря на это, парламент предпринял попытку импичмента, возник дипломатический кризис. Леонида Кучму не пригласили на саммит НАТО в Прагу, а когда он приехал, разместили участников так, чтобы президент Украины не оказался рядом с лидерами США и Великобритании.

Финансовый скандал

В 2005 году Николай Азаров, который исполнял обязанности премьер-министра, утвердил содержание бывшего президента в виде пожизненных выплат зарплаты действующего президента. Также за счет госбюджета в пользовании Леонида Кучмы оставалась дача в Конча-Заспе с обслуживающим персоналом, куда входили четыре водителя, две горничные, два официанта и повар, помощник и советник.

Месяц спустя Кабмин Юлии Тимошенко отменил решение. Но в 2007 году Кабмин Виктора Януковича восстановил льготы.

Кучма сегодня

После президентства он возглавил благотворительную организацию "Президентский фонд имени Леонида Кучмы "Украина".

С 2014 года выполняет переговорческую и миротворческую миссию в связи с событиями на востоке Украины. Является представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.

По сути - главным официальным переговорщиком по вопросу урегулирования на Донбассе.

Семья

Старший брат Леонида Кучмы Александр был шахтером и в 56 лет умер от рака легких. Сестра Вера работала машинистом электровоза и умерла от инсульта в 48 лет.

Супругой стала приемная дочь Геннадия Туманова, заместителя главного инженера "Южмаша" Людмила Талалаева. Она на два года младше своего мужа. Людмила проработала в ОКБ "Южное" более трех десятков лет.

Единственный ребенок экс-президента - дочь Елена. Она стала основательницей фонда по борьбе со СПИДом и главой совета директоров медиагруппы StarLightMedia. Первым ее мужем был Игорь Франчук - сын экс-премьер-министра АР Крым и глава "Черноморнефтегаза". В браке родился сын Роман.

Вторым супругом Елены Франчук стал миллиардер и филантроп Виктор Пинчук. В браке родились две дочери Екатерина и Вероника. То есть у Леонида Кучмы один внук и две внучки.

Фото: С женой и дочерью/google.com.ua

Хобби

В программе "Світське життя" экс-президент рассказывал, что дважды в день занимается физическими упражнениями. Утром ходьба и плавание, а вечером "занятия на снарядах". Также он рассказал, что любит отдыхать на Сардинии.

Со студенческих лет Кучма играл на гитаре и пел. А еще играл в преферанс. Он не раз говорил, что во время учебы в Днепропетровске к нему боялись садиться за стол.

Любимая певица Кучмы - София Ротару. Он наградил ее Почетным знаком отличия Президента Украины и Орденом "Святой княгини Ольги".

Самые яркие цитаты

О себе

Когда я в 1994 году пришел, в нашей казне разве одни мыши бегали.

О России

Почему на государственном уровне только я гавкаю на Россию - уже несколько заявлений сделал?

Крым мы уже потеряли, и я считаю, что вернуть его уже нереально, ведь Россия пошла ва-банк. Для нее назад дороги нет. Она Крым уже никогда не отдаст.

Украина - не Россия

О Юлии Тимошенко

Ах, если бы эта женщина вела себя как женщина, а не как Везувий! Когда она говорит, ее рот всегда походит на жерло вулкана...

Если бы энергию Юлии Владимировны — да в мирных целях, я думаю, что польза была бы для Украины. Но я вижу, что она мирных целей не видит, а никто не хочет ей подсказать.

Тимошенко никогда ни с кем не делилась, тем более властью.

О войне на Донбассе (во время переговоров в Минске в сентябре 2014 года)

За 10 лет в Афганистане Украина потеряла 3000 человек, за три месяца — не буду говорить число... Хватит, довоевались.