Во вторник, 7 августа в Апелляционном суде Киева, радикалы из С14 напали на адвоката Олега Поваляева. После замечаний юриста о недопустимости провокационного поведения в суде двое из них схватили адвоката, а третий ударил его рукой в лицо. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Поваляев участвовал в судебном заседании, на котором также находились несколько человек с символикой одной из праворадикальных организаций. Те вели себя откровенно провокационно, демонстрируя полное пренебрежение к участникам судебного процесса и пытались сорвать судебное заседание. Юрист сделал им замечание, после чего подвергся избиению.

После объявления перерыва в судебном заседании адвокат на выходе из зала суда столкнулся с группой, приблизительно из 30 человек. Они, выкрикивая оскорбления и нецензурную брань, начали угрожать ему физической расправой в связи с тем, что адвокат по их мнению, защищает ни того, кого "надо".

Со стороны полиции, присутствовавшей при происходящем, не было никакой реакции. Фактически, как пишет Ассоциация, со стороны копов имело место попустительство радикалам в совершении преступления.

"Мы видим еще один прецедент, когда неизвестные лица в понятный им "способ" указывают адвокату, кто имеет право на юридическую помощь, а кто нет. Хотя Конституция дает такое право каждому, очевидно, члены этой организации не знают о предписаниях Основного закона, а полиция, хоть и знает, однако безразлично относится к нарушениям профессиональных прав адвокатов и конституционных прав граждан", - заявила Председатель Комитета защиты прав адвокатов Анна Боряк.

По данному факту Олег Поваляев подал сообщение об уголовном правонарушении. Он проходит медицинское обследование для установления степени тяжести телесных повреждений.

Произошедшее будет предметом рассмотрения на очередном заседании Комитета защиты прав адвокатов НААУ, назначенному на 10 августа 2018.

"Страна" разбиралась, для чего власти натравливают ультраправых из С-14 на адвокатов. В юридическом сообществе Киева разгорается скандал с радикально-правым оттенком.

Как сообщала "Страна", суд оправдал добровольца и активиста радикальной националистической группировки С14 Михаила Стрижку, который два года назад дебоширил в суде.

Напомним, что в Житомире радикалы плеснули в глаза зеленкой журналисту Муравицкому.