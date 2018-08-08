В России на 74-ом году жизни скончался известный советский и российский тележурналист, военкор и политический обозреватель Михаил Лещинский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Союза журналистов России Яна Радзевича.

"Репортажи Михаила Лещинского всегда были эмоциональными, никого не оставляя равнодушным. Он обладал редким даром репортера создавать "эффект присутствия" зрителя на месте событий", - добавили в Союзе журналистов.

Напомним, накануне в России ушел из жизни художник-мультипликатор Аркадий Шер, который нарисовал героев популярного мультфильма "Простоквашино".

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