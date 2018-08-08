Причиной отвратительного запаха, который на данный момент ощущается во всех районах Херсона, вызван отходами птицеводства. Они были вывезены на поле неподалеку от города.

Об этом рассказали в среду в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации, передает Укринформ.

"7 августа 2018 года получены многочисленные жалобы граждан из всех районов Херсона на смрад в воздухе. Оперативной группой ГУ ГСЧС предварительно обнаружен источник загрязнения, в виде вывезенных на поле отходов птицеводства за пределами объездной дороги в районе села Музыковка Белозерского района. Отходы выгружены на поле на площади протяженностью почти километр. А ветер, дующий именно оттуда в направлении Херсона, приносит вонь в город", - рассказали в департаменте.

Откуда именно появились эти отходы на поле, пока не установлено. Однако, как отмечают в департаменте, они могут быть вывезены с расположенной в Белозерском районе крупной птицефабрики. "Учитывая такое большое количество отходов на поле, больше им неоткуда взяться кроме, как с птицефабрики", - заявили в департаменте.

Как сообщала "Страна", новый завод по переработке мусора в Киеве планируют построить в течение следующих двух-трех лет. По словам мэра, ежегодно в Киеве накапливается почти 1,2 млн тонн мусора.

Напомним, как в Киеве изменятся платежки за мусор с 1 августа.