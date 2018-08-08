Поезд "четырех столиц" Киев-Минск-Вильнюс-Рига №31/32 будет выезжать из Киева в 14:07 и проводить в пути 19 часов (в обратном направлении - еще на полчаса дольше). Расписание движения опубликовала пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд будет выезжать из Киева в 14:07, делать почти получасовую остановку в Минске в 23:35; в Вильнюсе - пятиминутную в 04:25 и прибывать в Ригу в 09:05.

Фото: uz.gov.ua

В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:10, делать короткую остановку в Вильнюсе в 15:48, в Минске - опять длинную в 20:17 и прибывать в Киев в 06:42.

Ранее "Страна" писала о том, что в Укрзализныце сообщили, когда построят железную дорогу для экспресса из Киева до аэропорта Борисполь.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" до 2021 года повысит тарифы на проезд в 2,2 раза.