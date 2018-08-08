Появилось видео 5-метрового киевского гейзера, который вырвался из-под земли на Воскресенке
В соцсетях появилось видео мощного "гейзера", который забил вечером 7 августа в Киеве на улице Курнатовского, на Воскресенке, в результате порыва теплосети. По словам местных жителей из-под земли на волю вырвался пятиметровый столб воды, который бил в течение 15 минут. Потом давление стало меньше, но двор все равно заливало водой.
Сегодня на месте ЧП с самого утра работали столичные коммунальщики, которые разрыли огромную яму и ликвидировали течь. Однако, по их словам, саму трубу еще не залатали.
Ранее "Страна" писала о том, что половину Кропивницкого и правый берег Днепра в летнюю жару оставили без воды на несколько дней.
Также мы сообщали, что трое жителей осуждены за кражу труб поломанного водопровода под Одессой.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!