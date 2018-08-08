В соцсетях появилось видео мощного "гейзера", который забил вечером 7 августа в Киеве на улице Курнатовского, на Воскресенке, в результате порыва теплосети. По словам местных жителей из-под земли на волю вырвался пятиметровый столб воды, который бил в течение 15 минут. Потом давление стало меньше, но двор все равно заливало водой.

Сегодня на месте ЧП с самого утра работали столичные коммунальщики, которые разрыли огромную яму и ликвидировали течь. Однако, по их словам, саму трубу еще не залатали.

Ранее "Страна" писала о том, что половину Кропивницкого и правый берег Днепра в летнюю жару оставили без воды на несколько дней.

Также мы сообщали, что трое жителей осуждены за кражу труб поломанного водопровода под Одессой.