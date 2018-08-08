В начальника пограничной заставы, расположенной в поселке городского типа Большой Бычков в Раховском районе Закарпатской области стреляли местные жители.

Об этом местному изданию Мukachevo.net рассказали в Главном управлении национальной полиции.

Сообщение о нападении правоохранители получили во вторник, около 19:00 от инспектора пограничной службы. Он рассказал, что был избит начальник пограничной заставы - майор.

Следственно-оперативная группа выяснила на месте, что произошел конфликт между начальником пограничной заставы 1989 года рождения и 2 местными жителями - жителем села Большой Бычков, 1994 года рождения, и жителем Рахова, 1981 года рождения.

Во время конфликта, причина которого сейчас выясняется, мужчина из Рахова выстрелил в пограничника из официально зарегистрированного спецсредства "Вий" (оружие с резиновыми пулями, - Прим.Ред.). Он совершил 2 выстрела, в результате чего сотрудник пограничной службы получил ранения.

По данным врачей, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Мужчину госпитализировали в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 статьи 345 УК Украины, а именно умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с исполнением им служебных обязанностей, что предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 УПК и взяты под стражу на 3 суток.

Следователи готовят представление в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала "Страна", украинцев массово отправляют за решетку в Европе по обвинению в переправке нелегалов.

Большинство задержанных говорят, что они попали в этот бизнес случайно - устраивались на нормальную работу на судна и яхты, а в итоге хозяева их заставили перевозить нелегальных мигрантов.

Напомним, что пограничникам разрешили задерживать подозреваемых в коррупции без определения суда.