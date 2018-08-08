В Киевской области местный житель бил садовыми вилами американского стаффордширского терьера. За это ему грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет, сообщает пресс-служба Киево-Святошинской прокуратуры в Facebook.

"Местному жителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, за умышленное жестокое обращение с собакой породы американский стаффордширский терьер путем нанесения ей многочисленных ударов садовыми вилами, собака получила увечья", - говорится в опубликованном сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Дело находится на контроле у местной прокуратуры.

В июне 2018 г. в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. По закону за жестокое обращение с животными теперь могут лишить свободы до 8 лет. Также закон предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен с конфискацией питомца, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровья. За жестокое обращение с двумя и более животными грозит штраф от 5100 грн до 8500 грн или административный арест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

Фото: facebook.com/Києво-Святошинська-місцева-прокуратура

Как сообщала "Страна", Киев и Сумы стали лидерами по числу издевательств над животными в Украине. По 1 подобному делу расследуется в Черновицкой, Черниговской, Тернопольской Житомирской, Луганской областях.

Отметим, что в Николаевском центре защиты животных усыпили 150 собак и щенков, пока ветеринар был в отпуске.