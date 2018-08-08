Ракета, случайно выпущенная в воздушном пространстве Эстонии самолетом ВВС Испании, теоретически могла попасть на территорию РФ. Соответствующую оценку командующего ВВС балтийского государства Рииво Валге приводит в среду газета Postimees.

ВВС Испании приостановили полеты в Эстонии после ошибочного запуска ракеты, а российский сенатор Пушков призвал власти Эстонии следить за своими "защитниками" после инцидента с ракетой.

Напомним, 7 августа Силы обороны Эстонии сообщили, что базирующийся в стране самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. По сообщению ведомства, инцидент произошел в 15:44 в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.

По словам Валге, радиус полета ракеты, которая была выпущена в северном направлении в районе деревни Пангоди на юге страны, составляет 100 км. Как сказал командующий эстонскими ВВС, если бы ракета полетела на восток, теоретически она могла попасть "по ту сторону Чудского озера на территорию Российской Федерации".

Расследование инцидента ведут ВВС Эстонии, департамент авиасообщения, ВВС Испании, а также эксперты НАТО.

"Я не стану строить догадки и предположения о подробностях происшествия", - сказал Валге.

Силы обороны указали, что у ракеты активирован режим самоуничтожения, который должен был ликвидировать снаряд еще в воздухе. Однако, несмотря на это, ракета все же могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту. Длина ракеты составляет 3,7 м, диаметр - 18 см, ракета оснащена боеголовкой.

Силы обороны начали операцию по поиску ракеты. Жителей, случайно обнаруживших снаряд, призывают не трогать его, а отойти подальше и немедленно сообщить о находке ВВС Эстонии.

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