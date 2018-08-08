Главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев прокомментировал состояние здоровья актера Сами Насери после операции. Француз получил травму в результате драки в московском караоке-баре.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нероева, Насери чувствует себя хорошо, но ему еще предстоит пройти период реабилитации глаза. Французский актер, широко известный по серии фильмов "Такси", перенес операцию в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

"Гражданин Франции Сами Насери чувствует себя хорошо. Сложная хирургическая операция выполнена успешно", - сказал Нероев.

Офтальмолог также отметил, что французский актер в настоящее время находится под наблюдением специалистов НИИ имени Гельмгольца.

Как сообщала "Страна", в ночь 5 августа в клубе "Войс" на Тверской улице. Артист отдыхал там с братом Ларби. В какой-то момент у них произошел конфликт с другим посетителем.

Напомним, что два человека попали в больницу с пробитым сердцем и легкими после поножовщины в Николаеве.