Главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев прокомментировал состояние здоровья актера Сами Насери после операции. Француз получил травму в результате драки в московском караоке-баре

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нероева, Насери чувствует себя хорошо, но ему еще предстоит пройти период реабилитации глаза. Французский актер, широко известный по серии фильмов "Такси", перенес операцию в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. 

"Гражданин Франции Сами Насери чувствует себя хорошо. Сложная хирургическая операция выполнена успешно", - сказал Нероев.

Офтальмолог также отметил, что французский актер в настоящее время находится под наблюдением специалистов НИИ имени Гельмгольца.

Как сообщала "Страна", в ночь 5 августа в клубе "Войс" на Тверской улице. Артист отдыхал там с братом Ларби. В какой-то момент у них произошел конфликт с другим посетителем. 

Напомним, что два человека попали в больницу с пробитым сердцем и легкими после поножовщины в Николаеве.

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