Во Львове легковой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов. В результате погибла пожилая женщина, еще два человека - женщина и мальчик - попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа в 21:23 на перекрестке улиц Пасечная и Лисинецкая во Львове. Водитель автомобиля "ВАЗ-2109", 19-летний львовянин, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм 70-летняя жительница Львова погибла на месте. Двух других пешеходов, 33-летнюю львовянку и 11-летнего мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Фото: lv.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. За такое преступление предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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