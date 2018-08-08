В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки об "Олимпийской войне" 2008 года ворвался российский журналист, британец Грэм Филлипс. Он начал выкрикивать антигрузинские и антинатовские лозунги. Его оперативно задержала дипломатическая полиция.

Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, передает 1tv.

"Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что туда внезапно вторгся человек с камерой, который агрессивно выкрикивал, что это (выставка - Прим.Ред.) пропаганда", - заявили в грузинском МИД.

В отношении задержанного британская полиция ведет расследование.

"Мы ждем полной оценки этого инцидента", - заявил департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.

Филлипс, скандально известный журналист телеканалов Russia Today и "Звезда".

В июле 2014 года Служба безопасности Украины задержала Филлипса приняла решение о его выдворении за пределы Украины с запретом въезда на три года.

Как сообщала "Страна", генсек НАТО не посчитал аннексию Крыма и дело Скрипалей поводом для изоляции России. НАТО не будет принимать "преступное поведение России", однако диалог с РФ считает важным на фоне напряжения ситуации.

Напомним, что в НАТО отказались приглашать Грузию в свои ряды на саммите в Брюсселе.