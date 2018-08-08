Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание о социально-экономическом развитии аннексированного Крыма и Севастополя. По его итогам он дал ряд поручений, в том числе, - по решению вопроса обеспечения полуострова водой для восстановления полноценного сельского хозяйства.

Об этом в среду, 8 августа сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Принять к сведению доклад министра экономического развития РФ Орешкина о ходе реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие (аннексированной - Прим.Ред.) Республики Крым и Севастополя до 2020 года" (далее - программа) и о проекте постановления правительства РФ о продлении срока реализации программы на период до 2022 года", - говорится в сообщении.

Медведев также поручил Минсельхозу России совместно с "Советом министров Крыма" и "правительством Севастополя" разработать меры, направленные на стимулирование развития агропромышленного комплекса Крымского полуострова, и о результатах доложить в правительство.

К ним планируется привлечь представителей Минобороны России, госкорпорации "Росатом", Российской академии наук и заинтересованных субъектов.

"В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах Российской Федерации. О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 10 сентября 2018 года", - говорится в поручении.

"Федеральным органам исполнительной власти, а также "Совету министров Республики Крым", "правительству" Севастополя принять исчерпывающие меры к безусловному исполнению обязательств по выполнению мероприятий программы в установленные сроки", - поручил Медведев.

Ранее Украина перекрыла поступление на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. До 80% воды поступавшей из этого канала, использовалось для нужд сельского хозяйства.

Как сообщала "Страна", бывший украинец на плоту из бутылок перелыл в Крым из Херсонской области.

У задержанного оказалось российское гражданство, которое он получил в одном из городов Восточной Сибири по государственной программе оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Напомним, что в Украину возвращается настоящая летняя жара без тропических осадков.