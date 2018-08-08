Во Львовской области зафиксирован новый случай массового отравления. В городе Стрый с пищевым отравлением госпитализированы шесть человек, которые питались пообедали в кафе-баре. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"В Боринскую коммунальную городскую больницу (Турковский район) госпитализировали 4 человека с диагнозом пищевая токсикоинфекция и еще 2 человека с диагнозом острая кишечная инфекция - в Жидачевскую центральную районную больницу. Все они 5 августа питались в кафе-баре "Степ-Леон" в Стрые", - сообщили в департаменте.

Все пострадавшие находятся в больницах. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Напомним, накануне во Львовской области с пишевым отравлением были госпитализированы 29 детей и 1 взрослый - все они постояльцы отеля "Джем" в селе Раковец.

Ранее "Страна" писала о том, что на Волыни свадьба закончилась отравлением 17 гостей, трое из которых оказались детьми.