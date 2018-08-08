Солдат срочной службы одной из воинских частей учебного центра "Десна" в Черниговской области совершил самоубийство во время несения караульной службы. Об этом говорится в сообщении на странице Учебного центра "Десна" в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com

"Солдат срочной службы одной из частей нашего Учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и застрелился", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица. Выясняются причины самоубийства.

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