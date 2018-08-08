Половина 200-тысячного Кропивницкого в 35-градусную жару осталась без воды минимум на четыре дня. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что левобережную часть города временно лишили централизованного водоснабжения из-за замены изношенного железного водопровода на новую пластиковую трубу. Отмечается, что горожан заранее предупреждали об отключении и просили запастись водой. Однако в условиях жары запасов может хватить ненадолго. Поэтому воду будут подвозить цистернами.

Стоит отметить, что 8 августа на двое суток без воды осталась правобережная часть миллионного Днепра, а также некоторые другие города и поселки Днепропетровщины.

Причиной "засухи" в части Днепропетровской области в летнюю жару стали плановые ремонтно-профилактические работы на Аульском водоводе. Возобновить подачу воды обещают утром 10 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве из-за повреждений труб без воды сидели почти на двух десятках улиц.

Также мы сообщали, что Николаев может остаться без воды из-за ржавых труб.