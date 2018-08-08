Национальный банк Украины (НБУ) полностью перевел в государственный бюджет свою прибыль, полученную в 2017 году. Объем средств составил 44,6 миллиардов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Национальный банк окончательно рассчитался по своим обязательствам перед Государственным бюджетом Украины, оплатив последний транш части прибыли к распределению 2017 года, который подлежал перечислению в Государственный бюджет Украины на 2018 год. Таким образом, в настоящее время полностью перечислена вся запланированная сумма в размере 44 614 318 840,78 гривен в Государственный бюджет Украины", - уточнили в пресс-службе.

Прибыль НБУ по итогам 2017 года была перечислена рядом траншей по графику, согласованному с Министерством финансов, фото: bank.gov.ua

Механизм перечисления средств траншами призван сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и, соответственно, на динамику инфляции, считают в НБУ.

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