Национальный банк Украины установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на среду, 8 августа. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара составил 27,02 грн. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевел на 11 копеек.

А вот курс евро "потяжелел" на 3 копейки и составил 31,34 грн.

Российский рубль незначительно упал в цене - 0,425 грн.

Напомним, двухнедельное подорожание доллара в Украине завершилось 7 августа разворотом рынка и курсовым откатом. Банкиры уверяют, что это только начало, и что доллар продолжит дешеветь до конца недели. Сначала на межбанке, а затем и в кассах банков.

Ранее "Страна" писала о том что обменники в страхе потерять клиентов опустили доллар сразу на 20 копеек.