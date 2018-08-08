Президент Венесуэлы Николас Мадуро, на которого было совершено покушение при помощи дронов, выступил с новой информацией об организаторах теракта.

Об этом предает ТАСС со ссылкой на телеканал Telesur, который транслировал выступление Мадуро на встрече с пострадавшими при покушении сотрудниками силовых структур.



"Были наняты 11 убийц, которые участвовали в беспорядках в 2014 и 2017 годах. В качестве оплаты им было предложено $50 млн и убежище в США", - заявил Мадуро.

По данным следствия, преступников учили "обращаться с дронами и взрывчаткой на ферме в муниципалитете Чинакота" в Колумбии с апреля по конец июня этого года.

Кроме того, власти Венесуэлы намерены запросить экстрадицию организаторов покушения на Мадуро из США и Колумбии.

"Используя соглашения об экстрадиции, мы попросим выдать всех спонсоров, организаторов и исполнителей этого теракта, которые живут в штате Флорида на территории США или в Колумбии", - сказал Мадуро.

"Я верю, что президент США Дональд Трамп не позволит, чтобы на территории США готовилось массовое убийство гражданских и военных лидеров", - отметил Мадуро. Он также заявил, что Венесуэла ждет "быстрого дипломатического ответа" от Вашингтона.

Напомним, что окушение на Мадуро с использованием беспилотников произошло во время его выступления в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Летательные аппараты были выведены из строя, при этом семь сотрудников силовых структур получили ранения. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Вскоре после этого в обращении к нации венесуэльский лидер обвинил в причастности к случившемуся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. Мадуро также предположил, что некоторые из тех, кто планировал его убить, проживают в США. К настоящему времени шестеро подозреваемых в покушении были задержаны.

МИД Колумбии назвал обвинения главы Боливарианской Республики абсурдными. Венесуэльская оппозиция сочла безответственными попытки обвинить ее в случившемся.