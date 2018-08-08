Нитраты содержатся не только во многих овощах и фруктах, но и в человеческом организме. При этом они не всегда действуют как яд. Такое мнение высказала на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам чиновницы, нитраты - это соли азотной кислоты, которые также называют селитрой. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма.

"У большинства здоровых людей не будет проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны. Однако, если их употреблять с пищей или водой слишком много, то они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда превращаются в нитриты, которые уже действительно несут вред", - пишет Супрун.

Также и. о. главы Минздрава опровергла распространенное мнение, что в арбузах содержится очень много нитратов. На самом деле, со своими 60 мг на килограмм они далеко не рекордсмены. Больше всего нитратов содержится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле. Меньше вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек.

По словам Супрун, ВООЗ рекомендованной дневной дозой нитратов указывает 3,7 мг/кг, то есть 222 мг для человека массой 60 кг. Однако это ограничение на сегодня считается слишком предостерегающим, ведь в здоровом рационе показатели будут выше. Кроме того, преимуществ от употребления овощей больше, чем потенциальных рисков.

Также Ульяна Супрун дала полезные советы:

Можно употреблять меньше овощей первого урожая. Нитратов в них все-таки может быть немного больше.

Ешьте только ту часть овощей и фруктов, которая содержит меньше нитратов.

Одним из эффективных способов уменьшить количество нитратов является варка. За 40-50 минут количество нитратов уменьшается примерно на 40-80%.

Не покупайте нитрат-тестеры, потому что они не работают.

"И помните, овощи - это неотъемлемая часть здорового питания. Бояться нитратов и поэтому снижать количество овощей в рационе - совершенно не нужно", - написала Супрун.

Фото: facebook.com

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