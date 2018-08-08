В Киеве, перебегавший дорогу пешеход спровоцировал крупное ДТП. Четыре машины разбиты
Масштабное ДТП с участием четырех авто произошло в Киеве возле станции метро Сырец поздно вечером 7 августа. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По словам свидетелей, мужчина перебегал дорогу. Чтобы не наехать на нарушителя, водитель Skoda начал маневрировать. Но безопасно это сделать не смог и въехал сначала в Hyundai, затем в Logan и Kyron. После столкновения с последним, Skoda перевернулась на крышу.
По предварительной информации, в тяжелом состоянии госпитализировали водителя Hyundai, который во время столкновения усаживал в машину ребенка в автокресле.
Перебегавшему дорогу мужчине, который спровоцировал ДТП удалось скрыться.
Фото: facebook.com
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