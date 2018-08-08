Масштабное ДТП с участием четырех авто произошло в Киеве возле станции метро Сырец поздно вечером 7 августа. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По словам свидетелей, мужчина перебегал дорогу. Чтобы не наехать на нарушителя, водитель Skoda начал маневрировать. Но безопасно это сделать не смог и въехал сначала в Hyundai, затем в Logan и Kyron. После столкновения с последним, Skoda перевернулась на крышу.

По предварительной информации, в тяжелом состоянии госпитализировали водителя Hyundai, который во время столкновения усаживал в машину ребенка в автокресле.

Перебегавшему дорогу мужчине, который спровоцировал ДТП удалось скрыться.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что два человека погибли и 13 травмированы в ДТП с участием Audi А8 и рейсового автобуса под Днепром.

Также мы сообщали, что полиции дали месяц на поиск нарколога, которая нашла опиаты у Зайцевой и пропала.