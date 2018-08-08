В ночь на 8 августа, случайные прохожие в Киеве стали свидетелем необычного зрелища. На Воздухофлотском проспекте заметили большой самолет, который перевозили по городским улицам столицы.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный". "Внимание автомобилисты! Сейчас по Воздухофлотскому перевозят самолет. Зрелище, конечно, красивое, но лучше объехать", - предупредили водителей в сообществе проекта.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что вылетевший из Львова в Египет самолет аварийно сел в Киеве из-за стаи птиц. Пассажиры рассазали о чудесном спасении и поблагодарили пилотов за мужество и профессионализи.

Также мы рассказывали, что в аэропорту Барселоны застряли украинские туристы, за которыми не прилетел самолет из Украины.