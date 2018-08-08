В среду, 8 августа в Украине ожидается сухая погода с переменной облачностью. Жарче всего будет в Николаевской, Херсонской и Закарпатской областях. А прохладнее всего - в Прикарпатье, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины воздух прогреется до +26…+28°С, только на Закарпатье ожидается до +29…+31°С.

В центральных и северных областях оржидается до +25…+27°С.

В восточной части страны прогнозируют от +27°С до +30°С.

На юге будет +30…+32°С.

В Киеве обещают солнечную погоду, температура воздуха составит +26…+28°С.

На всей территории Украины осадков не прогнозируются. При этом сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" писала о том, что невероятно жаркая погода в Европе взвинтила цены на электричество и испугала экологов.

Также мы сообщали, что украинские синоптики прогнозируют два-три дня сильных ливней в очень жарком августе.