Прогноз погоды на 8 августа. Сухо, жарко и угрозы пожаров
В среду, 8 августа в Украине ожидается сухая погода с переменной облачностью. Жарче всего будет в Николаевской, Херсонской и Закарпатской областях. А прохладнее всего - в Прикарпатье, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Фото: meteo.gov.ua
На западе Украины воздух прогреется до +26…+28°С, только на Закарпатье ожидается до +29…+31°С.
В центральных и северных областях оржидается до +25…+27°С.
В восточной части страны прогнозируют от +27°С до +30°С.
На юге будет +30…+32°С.
В Киеве обещают солнечную погоду, температура воздуха составит +26…+28°С.
На всей территории Украины осадков не прогнозируются. При этом сохраняется высокий уровень пожарной опасности.
Ранее "Страна" писала о том, что невероятно жаркая погода в Европе взвинтила цены на электричество и испугала экологов.
Также мы сообщали, что украинские синоптики прогнозируют два-три дня сильных ливней в очень жарком августе.