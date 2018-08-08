Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко вновь поразил свою многотысячную армию поклонников. В своем Instagram он опубликовал видео, как голыми руками загоняет большие гвозди в бревна.

На видео четко заметно, как спортсмен берет в руки гвоздь - сотку, готовится к удару и наносит его. Гвоздь при этом довольно легко входит в бревно.

Ломаченко забивает гвоздь, фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Запись набрала за короткое время 352 000 просмотров. И среди подписчиков украинского боксера развернулась жаркая дискуссия. Одни утверждают, что это фейковое видео, а другие возражают, что у Ломаченко удар "весит" около 400 кило, чего вполне достаточно, чтобы забить гвоздь в сруб.

Ранее "Страна" сообщала, что Ломаченко и Усик возглавили рейтинг лучших боксеров современности.

Также мы рассказывали, что Арнольд Шварцнеггер проведал украинского боксера Василия Ломаченко в больнице.