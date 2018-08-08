На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в шотландском городе Глазго, украинский пловец Андрей Говоров (рекордсмен мира на дистанции 50 метров баттерфляем - Прим.Ред.) добыл для страны золотую медаль.

Он быстрее всех проплыл свои коронные 50 метров и стал чемпионом Европы. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

"Андрей Говоров - чемпион Европы по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем. Поздравляем и гордимся. Так держать", - заявили в пресс-службе НОК.

Фото: facebook.com/olympicua

Андрей Говоров обновил рекорд чемпионатов Европы, который ранее также принадлежал ему. Прежнее достижение было 22,87 секунд.

Чемпионат Европы, водные виды, 50 м, баттерфляй

1. Андрей Говоров (Украина) - 22,48,
2. Бенджамин Прауд (Великобритания) - 22,78,
3. Олег Костин (Россия) - 22,97.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Международная федерация водных видов спорта переименовала синхронное плавание.

Ткже мы сообщали, что Олимпийский рекордсмен пловец Фелпс заявил, что уходит из большого спорта.

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