Вчера, 7 августа, Динамо сыграло вничью 1 - 1 с пражской Славией, в первом матче 3 раунда квалифайна Лиги чемпионов. Игра для нашей команды складывалась очень непросто, хотя Вербич и открыл счет в матче. Но на последних секундах Славия заработала пенальти и сравняла счет.

На послематчевой пресс-конференции Александр Хацкевич рассказал, что удалось его команде, а что - не очень.

- На поле была как раз та игра, к которой мы готовились. Много борьбы, особенно, на втором этаже, верховых передач. Начало было хорошим, мы контролировали мяч, о чем и договаривались с ребятами. Но когда мы отдавали мяч сопернику, слишком прижимались к своим воротам, в результате, опасность возникала после подборов и навесных передач в штрафную площадку. Результат первого матча удовлетворительный, - заявил тренер, передает официальный сайт клуба.

- Как чувствует себя Бойко? Что там произошло в первом тайме?

- Его укусила оса. Я говорю серьезно.

- Приходилось ли вам раньше играть в такую ​​духоту?

- Даже сидеть было тяжело, но неудобно было обеим командам - ​​погода для всех одинакова. Но наши игроки в плане движения выдержали.

- Выход Шепелева усилил игру?

- Шепелев - футболист, который умеет придержать мяч. Что-то у него получалось, что-то - нет. От него требовалось больше держать мяч, искать пространство между линиями. Возможно, где-то стоило больше взять игру на себя. Я доволен, как он вышел на замену и сыграл.

- Не опасались ли, что ваш игрок получит красную карточку в моменте с пенальти?

- Нам со скамейки запасных не было видно этого момента. Да, был фол, но почему не красная карточка - это решение арбитра.



Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео голов и опасных моментов первого матча в Праге, где Динамо упустило победу в игре с местной Славией.



Также мы рассказывали, что в ответ на заявления Хацкевича, что "Шахтер - не украинская команда", "горняки" напомнили ему о рейтинге УЕФА и очках в национальную копилку.