Вчера, 7 августа, в Эстонии произошел опасный инцидент. Во время патрулирования воздушного пространства испанский истребитель Eurofighter Typhoon-2000 случайно запустил "в неправильном направлении ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM". Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

"У ракеты есть активированный режим самоуничтожения, который гарантирует ее ликвидацию в воздухе, но не исключено, что ракета упала на землю. Последнее предполагаемое местоположение ракеты находилось в 40 км к северу от Тарту", - уточнили военные.

В связи с этим эстонские силы обороны призывали местных жителей не притрагиваться к найденным деталям ракеты, а срочно сообщить о находке военным. Для выяснения обстоятельств инцидента было назначено расследование. ТТХ ракеты - длина 3,7 м, диаметр 18 см.

Власти Эстонии опасаются, что ракета могла улететь в Россию, что вызовет крупный международный скандал. А пок идут расследование и поиски - испанских летчиков отстранили от дежурств.

Ранее "Страна" сообщала, что Эстония отгородится от России 2,5-метровым забором.

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